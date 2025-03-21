РИА Новости: ВС РФ не дают ВСУ подвезти резервы в приграничье Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются подвезти резервы в Суджанский район Курской области. Об этом стало известно РИА Новости от источника в группировке войск «Север».

По данным агентства, ВСУ заранее накопили резервы на территории Сумской области, где сейчас сосредоточены личный состав и склады с боеприпасами. «В данный момент основная часть этих резервов находится в режиме ожидания», — сказал собеседник издания.

Он пояснил, что противник пытается подвезти резервы через лесные массивы под Суджей, но ему удается доставить лишь малую их часть, поскольку военнослужащие Вооруженных сил России (ВС РФ) ведут огневой контроль путей подвоза ВСУ.

«Перемещение личного состава [ВСУ] своевременно вскрывается российской разведкой, живая сила уничтожается артиллеристами и операторами беспилотных летательных аппаратов», — заключил военный.

Ранее Минобороны отчиталось об освобождении трех населенных пунктов в Курской области за сутки. Речь идет о селах Гоголевка, Горналь и хуторе Олешня, где бои вели подразделения группировки войск «Север».