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08:50, 28 марта 2025Россия

Описана обстановка в Курской области на фоне освобождения пункта пропуска «Суджа»

WarGonzo сообщил о тактических успехах российских войск в Гуево под Курском
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска продолжают выбивать Вооруженные силы Украины (ВСУ) из Курской области. Обстановку в регионе на утро 28 марта описал Telegram-канал проекта WarGonzo, основанного военкором Семеном Пеговым.

По его данным, зафиксированы тактические успехи в районе села Гуево Суджанского района. Кроме того, подразделения российских войск продолжают движение в направлении хутора Олешня.

Днем ранее сообщалось, что бойцы Вооруженных сил России завершили зачистку окрестностей освобожденного международного автомобильного пункта пропуска (МАПП) «Суджа», который расположен на границе с Украиной. На территории объекта установили триколор.

27 марта Минобороны России отчиталось об ударах по шести бригадам ВСУ в Курской области за сутки. Бои шли в районе населенных пунктов Горналь, Гуево, Олешня и Гоголевка. По данным ведомства, за сутки Украина потеряла свыше 190 бойцов, пять боевых бронемашин, семь автомобилей, два артиллерийских орудия, миномет, пункта управления дронами и станцию радиоэлектронной борьбы.

ЖЗЛ
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