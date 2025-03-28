Описана обстановка в Курской области на фоне освобождения пункта пропуска «Суджа»

WarGonzo сообщил о тактических успехах российских войск в Гуево под Курском

Российские войска продолжают выбивать Вооруженные силы Украины (ВСУ) из Курской области. Обстановку в регионе на утро 28 марта описал Telegram-канал проекта WarGonzo, основанного военкором Семеном Пеговым.

По его данным, зафиксированы тактические успехи в районе села Гуево Суджанского района. Кроме того, подразделения российских войск продолжают движение в направлении хутора Олешня.

Днем ранее сообщалось, что бойцы Вооруженных сил России завершили зачистку окрестностей освобожденного международного автомобильного пункта пропуска (МАПП) «Суджа», который расположен на границе с Украиной. На территории объекта установили триколор.

27 марта Минобороны России отчиталось об ударах по шести бригадам ВСУ в Курской области за сутки. Бои шли в районе населенных пунктов Горналь, Гуево, Олешня и Гоголевка. По данным ведомства, за сутки Украина потеряла свыше 190 бойцов, пять боевых бронемашин, семь автомобилей, два артиллерийских орудия, миномет, пункта управления дронами и станцию радиоэлектронной борьбы.