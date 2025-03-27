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12:42, 27 марта 2025Россия

Раскрыты новые подробности боев в Курской области

Минобороны: Российские войска ударили по шести бригадам ВСУ в Курской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска за сутки ударили по шести бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Эти и другие подробности о ситуации в регионе журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Бои около населенных пунктов Горналь, Гуево, Олешня и Гоголевка вели военнослужащие группировки войск «Север», отметили в министерстве.

За прошедшие сутки украинские войска лишились пяти боевых бронированных машин, семи автомобилей, двух артиллерийских орудий, миномета, пункта управления дронами, станции радиоэлектронной борьбы и свыше 190 бойцов. С момента вторжения в Курскую область противник потерял более 70 380 солдат.

Ранее стало известно, что ВСУ оборудовали склад боеприпасов в Доме культуры в селе Казачья Локня в Курской области. В здании были разрушены сцена, выбиты окна, а в зрительском зале оказались перевернуты кресла.

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