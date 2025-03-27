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09:25, 27 марта 2025Россия

ВСУ оборудовали склад боеприпасов в Доме культуры в Курской области

ТАСС: ВСУ оборудовали склад боеприпасов в ДК в Казачьей Локне в Курской области
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) оборудовали склад боеприпасов в Доме культуры (ДК) в селе Казачья Локня в Курской области. Об этом ТАСС сообщил доброволец батальона «Курчатов».

Боец вместе с корреспондентом побывали в разрушенном учреждении. Доброволец предположил, что отсюда украинские военнослужащие могли осуществлять «подбивку».

В здании были разрушены сцена, выбиты окна и перевернуты кресла в зрительском зале.

До этого российский боец с позывным Восток рассказал, что ВСУ оставляли позиции в Курской области без боя.

Еще раньше жительница села Казачьей Локни поведала о грабивших дома мародерах из украинского города Сумы. Женщина отметила, что их на российские территории пропускали украинские солдаты.

ЖЗЛ
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