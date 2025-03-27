Вооруженные силы Украины (ВСУ) оборудовали склад боеприпасов в Доме культуры (ДК) в селе Казачья Локня в Курской области. Об этом ТАСС сообщил доброволец батальона «Курчатов».
Боец вместе с корреспондентом побывали в разрушенном учреждении. Доброволец предположил, что отсюда украинские военнослужащие могли осуществлять «подбивку».
В здании были разрушены сцена, выбиты окна и перевернуты кресла в зрительском зале.
До этого российский боец с позывным Восток рассказал, что ВСУ оставляли позиции в Курской области без боя.
Еще раньше жительница села Казачьей Локни поведала о грабивших дома мародерах из украинского города Сумы. Женщина отметила, что их на российские территории пропускали украинские солдаты.