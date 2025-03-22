Жительница Курской области рассказала о грабивших дома курян мародерах из Сум

Жители Сумской области грабили дома курян в оккупированных Вооруженными силами Украины (ВСУ) селах. Об этом сообщила жительница села Казачья Локня Курской области в беседе с РИА Новости.

По ее словам, мародеров в села пропускали украинские солдаты. «И они вывозили все из домов: раковины, унитазы, газовые плиты, стиральные машины. Все вывозили из домов», — сообщила собеседница агентства.

Ранее стало известно о расправе солдат ВСУ над мирным жителем села Заолешенка Суджанского района Курской области. Он ехал по улице населенного пункта на велосипеде.

В феврале жительница Николаево-Дарьино рассказала, что у них не было возможности покинуть населенный пункт. Она скрывалась в подвале больше полугода — с момента вторжения ВСУ в Курскую область и до 15 февраля.