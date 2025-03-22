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11:28, 22 марта 2025Россия

ВСУ расправились с проезжавшим на велосипеде мирным жителем

Под Суджей ВСУ убили мирного жителя, проезжавшего на велосипеде
Александра Качан (Редактор)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) расправились велосепидистом в селе Заолешенка Суджанского района Курской области. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко в Telegram-канале ведомства.

«В августе 2024 года в селе Заолешенка Суджанского района украинским военным был убит местный житель, проезжавший по улице на велосипеде», — говорится в сообщении.

В том же месяце в селе Казачья Локня Суджанского района военные расстреляли в спину мужа местной жительницы. В момент нападения мужчина направлялся в продуктовый магазин. Также известно, что в январе 2025-го ВСУ сбросили снаряд ВФУ на частный дом в городе Суджа Курской области. В результате погибла женщина.

Ранее стало известно, что после атаки ВСУ в Судже мирные жители хоронили останки соседей в коробках от игрушек прямо в огороде.

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