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11:27, 22 марта 2025Россия

После удара ВСУ жители Суджи хоронили останки соседей в коробках от игрушек

Жители Суджи хоронили останки соседей в коробках от игрушек в огороде
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

После удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Судже мирные жители хоронили останки соседей в коробках от игрушек прямо в огороде. Об этом РИА Новости рассказала жительница слободы Гончаровка курского Суджанского района Евгения Марченко.

По ее словам, один из снарядов попал прямо в жилой дом, и тот сгорел за полчаса. Внутри в этот момент находилась дочь и зять ее соседки, которая спала в соседнем доме.

«Прибегает ко мне утром, кричит, Женя, Женя, мои дети погорели, мы бегом туда, к ней, там ничего уже нельзя было сделать», — рассказала Марченко.

Они нашли в сгоревшем доме останки родственников женщины. «Я принесла коробочки от детских игрушек, туда положили мы эти косточки, отдельно ее, отдельно его, одежду положили в эти коробочки, на огороде выкопали мы яму», — поделилась собеседница.

Ранее Следственный комитет получил новые доказательства преступлений ВСУ против мирного населения в Курской области. Украинские военные стреляли в спину гражданским и сбрасывали боеприпасы на частные дома.

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