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10:23, 22 марта 2025Силовые структуры

СК рассказал о новых деталях преступлений ВСУ в Курской области

СК получил доказательства преступлений ВСУ против гражданских в Курской области
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Следственный комитет (СК) России получил новые доказательства преступлений Вооруженных сил Украины (ВСУ) против мирных жителей на оккупированных территориях Курской области. Об этом заявила официальный представитель СК Светлана Петренко, передает РИА Новости.

«Следователи СК России продолжают работу с гражданами, пострадавшими от преступлений украинских вооруженных формирований», — подчеркнули в ведомстве.

Как рассказали в СК, жители освобожденных пунктов Курской области сообщили о преступлениях ВСУ на оккупированных территориях. На данный момент в ведомство поступили обращения о минимум четырех случаях расправ украинских военных над мирными жителями в населенных пунктах Суджа, Заолешенка и Казачья Локня. Подчеркивается, что бойцы ВСУ стреляли в спину гражданским и сбрасывали боеприпасы на частные дома.

Ранее СК России заявил о подрыве ВСУ газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области. Преступление квалифицировано по статье 205 УК РФ («Теракт»). Следствие выясняет всех причастных к подрыву российского предприятия.

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