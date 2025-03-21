Подрыв газораспределительной станции «Суджа» квалифицировали как теракт

СК возбудил дело о теракте после подрыва ВСУ газораспределительной станции Суджа

Следователи возбудили уголовное дело по факту подрыва украинскими военными газораспределительной станции «Суджа». Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

Преступление квалифицировано по статье 205 УК РФ («Теракт»). Следствие выясняет всех причастных к подрыву российского предприятия.

По данным СК, 20 марта Вооруженные силы Украины (ВСУ), вторгшиеся на территорию Курской области, подорвали станцию «Суджа». Зафиксированы значительные повреждения.

Ранее председатель ведомства Александр Бастрыкин обвинил Украину в попытке совершить акт ядерного терроризма во время удара по Курской атомной электростанции (АЭС).