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12:05, 21 марта 2025Силовые структуры

Россия обвинила Украину в попытке совершить акт ядерного терроризма при ударе по Курской АЭС. Что об этом известно?

СК: Киев пытался совершить акт ядерного терроризма при ударе по Курской АЭС
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Управление коммуникаций Курской АЭС / ТАСС

Следственный комитет (СК) России обвинил Украину в попытке совершить акт ядерного терроризма во время удара по Курской атомной электростанции (АЭС). Соответствующие данные раскрыл председатель ведомства Александр Бастрыкин.

В СК отметили, что в результате атаки было повреждено хранилище отработавшего ядерного топлива. На данный момент следователи устанавливают всех причастных к совершению преступления.

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Украинские дроны повредили склад ядерных отходов Курской АЭС в 2023 году

В конце октября 2023 года Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи трех дронов атаковали Курскую АЭС. По предварительным данным, беспилотники были начинены западными компонентами. «Один из БПЛА, начиненный взрывчаткой, врезался в склад ядерных отходов, повредив его стены. Два других упали на комплекс административных зданий станции», — сообщали в российском МИД.

Как отмечал заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, эта атака была тщательно спланирована, при этом не исключено, что при поддержке США.

Курская АЭС находится в Курчатове на берегу реки Сейм в 40 километрах западнее Курска и примерно в 110 километрах от границы с Украиной. ВСУ не раз предпринимали попытки атаки на объект. 20 марта на самой станции и в ее городе-спутнике Курчатове решили усилить меры безопасности

В СК раскрыли ответственных за атаки на Курскую область

Одним из организаторов обстрелов российской территории, в том числе и Курской области, при помощи беспилотников в СК назвали руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Ему заочно предъявили обвинение и переобъявили в розыск.

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Кроме того, среди организаторов атак был назван командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук и командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапу (оба внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Им также заочно предъявили обвинение и переобъявили в розыск.

Удары ВСУ не смогли пережить десятки курян

В общей сложности с 2022 года жертвами украинских ударов стали 167 жителей Курской области, сообщил Бастрыкин. Еще около 500 человек были ранены.

Отмечается, что 43 тысячи жителей приграничного российского региона признаны потерпевшими в результате вторжения ВСУ.

Вот это да!
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