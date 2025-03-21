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09:14, 21 марта 2025Силовые структуры

СК сообщил о попытке Киева совершить акт ядерного терроризма путем атаки на российскую АЭС

СК: Киев планировал совершить акт ядерного терроризма путем атаки на курскую АЭС
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Следственный комитет (СК) России сообщил о попытке Киева совершить акт ядерного терроризма путем атаки на атомную электростанцию (АЭС) в Курской области. Об этом заявил председатель ведомства Александр Бастрыкин в рамках оперативного совещания в Курске, передает «Ленте.ру» информационный центр СК.

Повреждено хранилище отработанного ядерного топлива. Всех причастных к преступлению устанавливают.

В августе 2024 года росгвардейцы обезвредили кассетный боеприпас Вооруженных сил Украины, обнаруженный рядом с Курской АЭС. Сбитый снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS был найден в пяти километрах от атомной электростанции.

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