СК сообщил о попытке Киева совершить акт ядерного терроризма путем атаки на российскую АЭС

СК: Киев планировал совершить акт ядерного терроризма путем атаки на курскую АЭС

Следственный комитет (СК) России сообщил о попытке Киева совершить акт ядерного терроризма путем атаки на атомную электростанцию (АЭС) в Курской области. Об этом заявил председатель ведомства Александр Бастрыкин в рамках оперативного совещания в Курске, передает «Ленте.ру» информационный центр СК.

Повреждено хранилище отработанного ядерного топлива. Всех причастных к преступлению устанавливают.

В августе 2024 года росгвардейцы обезвредили кассетный боеприпас Вооруженных сил Украины, обнаруженный рядом с Курской АЭС. Сбитый снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS был найден в пяти километрах от атомной электростанции.