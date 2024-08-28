Росгвардейцы обезвредили найденный у Курской АЭС боеприпас ВСУ

Росгвардия обезвредила неразорвавшийся боеприпас ВСУ у Курской АЭС

Росгвардейцы обезвредили кассетный боеприпас Вооруженных сил Украины (ВСУ), обнаруженный рядом с Курской АЭС. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Сбитый снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS был найден в пяти километрах от атомной электростанции. На место оперативно прибыла инженерно-разведывательная группа Росгвардии и установила, что кассетный боеприпас начинен поражающими элементами. В ведомстве предоставили видео с обломком ракеты.

На кадрах видны росгвардейцы, осматривающие боеприпас. Накладным зарядом они уничтожили его на месте с соблюдением мер безопасности.

26 августа сообщалось, что спецназ Росгвардии обследовал разрушенный бункер украинских военных на «Азовстали» и нашел там останки пятерых военнослужащих ВСУ и отряда «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).