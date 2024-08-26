Росгвардия обследовала разрушенный бункер украинских бойцов на «Азовстали»

Росгвардейцы обнаружили на «Азовстали» оружие и останки бойцов ВСУ

Спецназ Росгвардии обследовал разрушенный бункер украинских военных на «Азовстали». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Росгвардейцы получили информацию от сотрудников ФСБ о полуразрушенных подвалах мариупольского завода «Азовсталь», в котором до 2022 года укрывались Вооруженные силы Украины (ВСУ). Бойцы спецслужбы нашли там останки пятерых военнослужащих украинской пограничной службы и отряда «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Кроме того, в бункере лежали пистолет Макарова, гранатомет RGW 90 «Matador» западного производства, 800 граммов тротила, магнитная кумулятивная мина КЗУ-2, две гранаты Ф-1 и более 500 патронов натовского калибра.

Также росгвардейцы изъяли телефоны, удостоверения личности и другие документы членов «Азов».

Ранее стало известно, что в Запорожской области росгвардейцы уничтожили пять украинских беспилотников.

