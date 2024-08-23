Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:04, 23 августа 2024Силовые структуры

Росгвардия уничтожила пять украинских беспилотников в Запорожской области

Росгвардейцы уничтожили 5 украинских беспилотников в Запорожской области

Фото: пресс-служба Росгвардии

В Запорожской области росгвардейцы уничтожили пять украинских беспилотников. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники Росгвардии поразили из стрелкового оружия четыре ударных FPV-дрона и один разведывательный беспилотник. Спецназовцам удалось выявить координаты нескольких стартовых площадок, местонахождение операторов, а также наблюдательный пункт группы ударных дронов Украины. Правоохранители передали информацию артиллерийскому расчету, который уничтожил эти пункты.

Ранее в Запорожской области операторы дронов 58-й армии группировки войск «Днепр» уничтожили два передатчика системы Starlink.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      Захваченную волгоградскую колонию взяли штурмом. Террористы убили четырех сотрудников ФСИН

      Стало известно об отсутствии изменений в ЕГЭ по некоторым предметам

      Составлена характеристика захвативших колонию под Волгоградом заключенных

      В российском регионе в квартире многодетной семьи рухнул потолок

      Стало известно о состоянии попавших под обстрел ВСУ в Курской области россиян

      Росгвардия уничтожила пять украинских беспилотников в Запорожской области

      14-летний турист забрался на крышу поезда и получил удар током

      В США заявили о подходящем времени для снижения ключевой ставки

      Потерянное 61 год назад обручальное кольцо нашли рядом с могилой его владельца

      Россиян предупредили об опасных веществах в средствах для стирки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше