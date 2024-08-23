Росгвардия уничтожила пять украинских беспилотников в Запорожской области

Росгвардейцы уничтожили 5 украинских беспилотников в Запорожской области

В Запорожской области росгвардейцы уничтожили пять украинских беспилотников. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники Росгвардии поразили из стрелкового оружия четыре ударных FPV-дрона и один разведывательный беспилотник. Спецназовцам удалось выявить координаты нескольких стартовых площадок, местонахождение операторов, а также наблюдательный пункт группы ударных дронов Украины. Правоохранители передали информацию артиллерийскому расчету, который уничтожил эти пункты.

Ранее в Запорожской области операторы дронов 58-й армии группировки войск «Днепр» уничтожили два передатчика системы Starlink.