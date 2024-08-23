В Запорожской области дроны уничтожили передатчики Starlink и пехоту ВСУ

Операторы дронов 58-й армии группировки войск «Днепр» уничтожили два передатчика системы Starlink в Запорожской области, сообщает РИА Новости.

Кроме того, беспилотники поразили пехоту Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам оператора FPV-дрона с позывным Викинг, они укрывались в блиндажах и окопах.

Ранее «Известия» сообщили, что в Курской области ВСУ стали менее активно применять дроны в связи со сбоями в работе системы связи Starlink. Система спутниковой связи перестала функционировать на территории страны, в результате украинские подразделения испытывают проблемы с запуском беспилотников и не могут создать многочисленную группировку в российском регионе.