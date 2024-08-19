Проблемы со Starlink привели к снижению активности дронов ВСУ в Курской области

«Известия»: сбои Starlink снизили активность дронов ВСУ в Курской области

В Курской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали менее активно применять дроны в связи со сбоями в работе системы связи Starlink. Об этом рассказали «Известия».

Военные ВС РФ заявили, что Starlink перестал функционировать на территории страны, в результате украинские подразделения испытывают проблемы с запуском беспилотников и не могут создать такую же многочисленную группировку БПЛА в российском регионе, как в Донбассе. Это привело к снижению активности дронов ВСУ, хотя они по-прежнему представляют опасность для воздушного пространства Курской области.

Ранее стало известно, что проблемы в ходе вторжения ВСУ в Курскую область вынудили некоторых украинских военнослужащих покидать регион под видом мирных жителей. Взятые в плен украинцы сообщили, что решили вернуться из-за отсутствия резервов и топлива, а также из-за проблем со связью в результате отключения Starlink на территории РФ.