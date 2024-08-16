Стало известно о переодетых в гражданское бойцах ВСУ в Курской области

Mash: бойцы ВСУ пытаются покинуть Курскую область под видом мирных жителей

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытаются покинуть Курскую область под видом мирных жителей. Об этом пишет Mash в Telegram.

Как стало известно изданию, российские военные взяли в плен минимум десять украинцев в гражданской одежде, направлявшихся к государственной границе. Утверждается, что бойцы ВСУ решили вернуться из-за отсутствия резервов и топлива, а также из-за проблем со связью, так как используемый ими Starlink в российском регионе не работает.

Помимо этого, в полицию Курской области поступило как минимум 40 заявлений об угоне машин из приграничных населенных пунктов. Среди украденных автомобилей — легковые Lada Vesta, Kia Ceed, Renault Symbol, ВАЗ-2115, а также внедорожники. Отмечается, что угнанные автомобили могут использоваться диверсантами, которые передвигаются по области в форме российских военных с красными лентами на рукавах.

Ранее под Курском взяли в плен нескольких бойцов ВСУ, среди которых оказалась девушка. На появившемся в сети видео она заявила, отвечая на вопрос оператора, что добровольно вступила в армию. Еще один солдат рассказал, что в Курскую область они приехали из Одессы.

Утром 6 августа Украина нанесла массированный удар по Курской области. Сначала ВСУ обстреляли приграничный город Суджу, после чего начали штурм государственной границы. В результате украинским военным удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов. Согласно последним официальным данным на 12 августа, жертвами атак стали 12 мирных жителей, еще 121 человек пострадал.