Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:57, 16 августа 2024Россия

Стало известно о переодетых в гражданское бойцах ВСУ в Курской области

Mash: бойцы ВСУ пытаются покинуть Курскую область под видом мирных жителей
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Andriy Andriyenko / AP

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытаются покинуть Курскую область под видом мирных жителей. Об этом пишет Mash в Telegram.

Как стало известно изданию, российские военные взяли в плен минимум десять украинцев в гражданской одежде, направлявшихся к государственной границе. Утверждается, что бойцы ВСУ решили вернуться из-за отсутствия резервов и топлива, а также из-за проблем со связью, так как используемый ими Starlink в российском регионе не работает.

Помимо этого, в полицию Курской области поступило как минимум 40 заявлений об угоне машин из приграничных населенных пунктов. Среди украденных автомобилей — легковые Lada Vesta, Kia Ceed, Renault Symbol, ВАЗ-2115, а также внедорожники. Отмечается, что угнанные автомобили могут использоваться диверсантами, которые передвигаются по области в форме российских военных с красными лентами на рукавах.

Ранее под Курском взяли в плен нескольких бойцов ВСУ, среди которых оказалась девушка. На появившемся в сети видео она заявила, отвечая на вопрос оператора, что добровольно вступила в армию. Еще один солдат рассказал, что в Курскую область они приехали из Одессы.

Материалы по теме:
Украинские войска сгруппировались у рубежей России, но не идут в бой. Чего они ждут и что происходит на границе?
Украинские войска сгруппировались у рубежей России, но не идут в бой.Чего они ждут и что происходит на границе?
12 августа 2024
Падение ракеты в Курске и бои на границе. Что сейчас происходит в атакованной Украиной Курской области
Падение ракеты в Курске и бои на границе.Что сейчас происходит в атакованной Украиной Курской области
11 августа 2024
«Иностранцев много». В России заявили о руководстве операцией ВСУ в Курской области штабами НАТО. Что об этом известно?
«Иностранцев много». В России заявили о руководстве операцией ВСУ в Курской области штабами НАТО. Что об этом известно?
10 августа 2024

Утром 6 августа Украина нанесла массированный удар по Курской области. Сначала ВСУ обстреляли приграничный город Суджу, после чего начали штурм государственной границы. В результате украинским военным удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов. Согласно последним официальным данным на 12 августа, жертвами атак стали 12 мирных жителей, еще 121 человек пострадал.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ ударили по торговому центру в Донецке. В момент взрыва в нем находилось 100 человек

      Против сотрудницы опеки возбудили дело из-за стоившей жизни ребенку халатности

      В ФБР прокомментировали обыски у ведущего Первого канала

      Диетолог рассказала об опасных последствиях питания арбузами

      Число пострадавших при обстрелах российского города ВСУ выросло

      Названы особенности построенного для ВДВ «Завета-Д»

      Бывший омбудсмен нашел в российском регионе редкую вазу

      В Госдуме предложили лишать монетизации артистов-иноагентов

      В зоопарке стажера заперли в вольере с берберийскими львами

      На курорте Европы захотели полностью запретить туризм из-за толп иностранцев

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше