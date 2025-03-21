В СК назвали организаторов атак беспилотников на Курскую область и другие регионы России

СК: глава ГУР Минобороны Украины Буданов — организатор атак на Курскую область

Руководитель главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) является одним из организаторов атак беспилотников на Курскую область и другие регионы России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Ему заочно предъявили обвинение и объявили в розыск. Среди организаторов атак также назвали командующего воздушными вооруженными силами Украины Николая Олещука и командующего военно-морскими силами Украины Алексея Неижпапу (оба внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Им тоже заочно предъявили обвинение, а также объявили в розыск.

Ранее Буданов заявил, что у Киева есть в наличии дроны с дальностью действия до 1,8 тысячи километров.