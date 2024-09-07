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14:32, 7 сентября 2024Бывший СССР

Буданов заявил о наличии у ВСУ дронов с дальностью действия в 1,8 тысячи километров

Буданов: у ВСУ есть дроны с дальностью действия в 1,8 тысячи километров

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) есть в наличии дроны с дальностью действия до 1,8 тысячи километров. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Беспилотные системы позволяют поражать объекты на расстоянии до 1800 км», — заявил он в рамках поздравления сотрудников ГУР с Днем военной разведки, отмечающимся на Украине 7 сентября.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал развитие применения беспилотных систем Украины своим личным приоритетом. По его словам, для получения преимущества в бою Киев ищет «асимметричные решения». Сырский также подчеркнул важность обеспечения военнослужащих новейшим вооружением.

Кроме того, в апреле стало известно, что президенту Украины Владимиру Зеленскому показали новый дрон-камикадзе с дальностью полета более 100 километров. По информации «Украинской правды», барражирующий боеприпас создавался в качестве аналога российского «Ланцета». Дрон способен развивать скорость до 180 километров в час и нести боевую часть весом до трех килограммов.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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