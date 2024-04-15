Зеленскому показали летящий на 100 километров украинский дрон-камикадзе

Зеленскому показали украинский дрон-камикадзе с дальностью полета более 100 км

Президенту Украины Владимиру Зеленскому показали новый дрон-камикадзе с дальностью полета более 100 километров. Об этом пишет «Украинская правда».

По данным издания, барражирующий боеприпас создавался как аналог российского «Ланцета». Его название держится в секрете, однако беспилотник уже применяется на передовой.

Максимальная скорость полета дрона не превышает 180 километров в час, он способен нести боевую часть весом до трех килограммов. Отмечается его высокая маневренность и возможность поражения целей по различным траекториям, в том числе под прямым углом.

В паре с барражирующим боеприпасом работает дрон-ретранслятор. Он выполняет задачи по поиску цели, ее отслеживанию и контролю попадания. В настоящее время беспилотник дорабатывается с учетом применения в боевых действиях.

Кадры встречи Зеленского с работниками военно-промышленного комплекса опубликовал в Telegram-канале глава офиса президента Украины Андрей Ермак. На одной из фотографий запечатлен новый дрон-камикадзе.

В августе 2023 года глава государственной службы специальной связи Украины Юрий Щиголь сообщил, что в течение месяца Киев планирует заключить контракт на производство ударных дронов, которые могут стать аналогом «Ланцетов». О разработке изделия также сообщал вице-премьер-министр республики Михаил Федоров.

