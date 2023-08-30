На Украине в течение месяца заключат контракт на производство аналогов «Ланцета»

На Украине в течение месяца заключат контракт на изготовление аналогов «Ланцета»

Власти Украины планируют в течение месяца заключить контракт на производство ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые, как утверждают в Киеве, станут аналогом российского беспилотника «Ланцет». Об этом заявил глава Государственной службы специальной связи Украины Юрий Щиголь, передает ТАСС.

«Разработка сейчас проходит испытания, есть технологические нюансы для доработки, но я думаю, что в течение ближайшего месяца мы уже заключим контракт с производителем на серийное изготовление таких дронов», — заявил Щиголь.

Ранее вице-премьер-министр республики Михаил Федоров заявил, что на Украине разработали аналог «Ланцета». По его словам, украинские производители уже сделали беспилотник и в настоящее время занимаются масштабированием производства.