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16:45, 30 августа 2023Бывший СССР

На Украине в течение месяца заключат контракт на производство аналогов «Ланцета»

На Украине в течение месяца заключат контракт на изготовление аналогов «Ланцета»

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Власти Украины планируют в течение месяца заключить контракт на производство ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые, как утверждают в Киеве, станут аналогом российского беспилотника «Ланцет». Об этом заявил глава Государственной службы специальной связи Украины Юрий Щиголь, передает ТАСС.

«Разработка сейчас проходит испытания, есть технологические нюансы для доработки, но я думаю, что в течение ближайшего месяца мы уже заключим контракт с производителем на серийное изготовление таких дронов», — заявил Щиголь.

Ранее вице-премьер-министр республики Михаил Федоров заявил, что на Украине разработали аналог «Ланцета». По его словам, украинские производители уже сделали беспилотник и в настоящее время занимаются масштабированием производства.

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    Алевтина Запольская
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