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09:19, 19 марта 2024Бывший СССР

Сырский раскрыл приоритетную задачу на должности главкома ВСУ

Главком ВСУ Сырский назвал развитие беспилотных систем своим приоритетом

Фото: Vadim Ghirda / AP

Технологии и технологичность являются залогом превосходства Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя. Об этом в своем Telegram-канале заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По его словам, для получения преимущества в бою Украина ищет «асимметричные решения». При этом своим личным приоритетом он назвал «развитие применения беспилотных систем». Помимо него, приоритетной задачей главком ВСУ назвал обеспечение военнослужащих новейшим вооружением.

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      Алевтина Запольская
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