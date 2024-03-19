Сырский раскрыл приоритетную задачу на должности главкома ВСУ

Главком ВСУ Сырский назвал развитие беспилотных систем своим приоритетом

Технологии и технологичность являются залогом превосходства Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя. Об этом в своем Telegram-канале заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По его словам, для получения преимущества в бою Украина ищет «асимметричные решения». При этом своим личным приоритетом он назвал «развитие применения беспилотных систем». Помимо него, приоритетной задачей главком ВСУ назвал обеспечение военнослужащих новейшим вооружением.