Главком ВСУ назвал условия для победы одной из сторон

Главком ВСУ Сырский заявил о решающей роли БПЛА и РЭБ для победы одной из сторон

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский назвал роль ударных беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) определяющей в боях. Его слова передает ТАСС.

«В таких обстоятельствах ударные беспилотные системы постепенно становятся основным ударным оружием сухопутных подразделений в общевойсковом бою. Противостояние дронов и РЭБ вышло на первый план», — написал Сырский на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), добавив, что первая из стран, которая сможет добиться отрыва в соревновании использования РЭБ, будет иметь шансы на победу.

Сырский отметил, что для боевых действий в настоящее время характерно массовое использование беспилотников всех типов, в связи с этим возрастает роль и значение средств РЭБ.

Ранее Александр Сырский признал сложность обстановки для Украины. Главком ВСУ отметил, что на всей линии боевого соприкосновения «оперативная обстановка остается сложной».