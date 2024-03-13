Главком ВСУ признал сложность обстановки на всей линии фронта

Сырский признал вероятность продвижения ВС РФ на отдельных направлениях

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский признал сложную для Украины обстановку на всей линии боевого соприкосновения, его слова передает ТАСС.

«Поработал в двух бригадах, где постепенно усложняется обстановка и есть угроза продвижения вражеских подразделений в глубину наших боевых порядков», — написал Сырский на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Также главком ВСУ отметил, что на всей линии боевого соприкосновения «оперативная обстановка остается сложной».

Ранее стало известно, что Александр Сырский предложил президенту Владимиру Зеленскому удвоить боевые выплаты военным для мотивации. Депутат Верховной рады Руслан Горбенко полагает, что средства в бюджете Украины на индексацию можно найти, если уволить из рядов армии отказников.