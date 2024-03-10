Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:28, 10 марта 2024Бывший СССР

Стало известно о планах нового главкома ВСУ удвоить боевые выплаты для военных

Депутат Рады Горбенко: Сырский хочет удвоить боевые выплаты для мотивации ВСУ

Фото: The Presidential Office of Ukraine / Globallookpress.com

Новый главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский предложил президенту Владимиру Зеленскому удвоить боевые выплаты военным для мотивации. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Руслан Горбенко в интервью изданию «Телеграф».

Стало известно, что главком хочет повысить надбавку со ста тысяч гривен (2,6 тысячи долларов) до 200 тысяч (5,2 тысячи долларов).

«Есть такое предложение от главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, который предложил Зеленскому удвоить эти выплаты для мотивации ребят, желающих сражаться и воевать», — рассказал Горбенко.

Он добавил, что во время его поездок на фронт бойцы неоднократно просили повысить боевые выплаты. Депутат полагает, что средства в бюджете Украины на индексацию можно найти, если уволить из рядов армии отказников.

Ранее офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Лапин заявил, что мотивировать украинцев воевать добровольно уже поздно и бессмысленно. По его словам, тех, кто пришел добровольцами, уже нет, вместо них пришли добросовестные граждане, не уклонявшиеся от призыва, но этих людей уже некем заменить, вопрос здесь не только в финансовых решениях.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Россия применила на Украине мощную авиабомбу. В США заявили, что это меняет баланс сил на линии фронта

      Названо число желающих проголосовать на выборах не по прописке россиян

      На Украине заявили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне

      Захарова оценила ответ Кулебы Папе Римскому о флаге Украины

      В Италии признали превосходство российской военной промышленности над западной

      Стало известно о планах нового главкома ВСУ удвоить боевые выплаты для военных

      Во Франции раскрыли последствия отправки войск НАТО на Украину

      Из-за атак хуситов вырос спрос на железнодорожные перевозки по России

      На Украине сообщили о повреждении объекта инфраструктуры и энергооборудования

      «Спартак» потерпел поражение в матче РПЛ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше