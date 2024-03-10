Стало известно о планах нового главкома ВСУ удвоить боевые выплаты для военных

Депутат Рады Горбенко: Сырский хочет удвоить боевые выплаты для мотивации ВСУ

Новый главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский предложил президенту Владимиру Зеленскому удвоить боевые выплаты военным для мотивации. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Руслан Горбенко в интервью изданию «Телеграф».

Стало известно, что главком хочет повысить надбавку со ста тысяч гривен (2,6 тысячи долларов) до 200 тысяч (5,2 тысячи долларов).

«Есть такое предложение от главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, который предложил Зеленскому удвоить эти выплаты для мотивации ребят, желающих сражаться и воевать», — рассказал Горбенко.

Он добавил, что во время его поездок на фронт бойцы неоднократно просили повысить боевые выплаты. Депутат полагает, что средства в бюджете Украины на индексацию можно найти, если уволить из рядов армии отказников.

Ранее офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Лапин заявил, что мотивировать украинцев воевать добровольно уже поздно и бессмысленно. По его словам, тех, кто пришел добровольцами, уже нет, вместо них пришли добросовестные граждане, не уклонявшиеся от призыва, но этих людей уже некем заменить, вопрос здесь не только в финансовых решениях.

