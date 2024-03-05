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12:00, 5 марта 2024Бывший СССР

Офицер ВСУ заявил о бессмысленности мотивации украинцев воевать добровольно

Офицер ВСУ Лапин: мотивировать украинцев воевать добровольно уже поздно

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Мотивировать украинцев воевать добровольно уже поздно и бессмысленно, потому что те, кто мог пойти на фронт самостоятельно, погибли. Об этом в интервью для агентства УНИАН заявил офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Лапин.

«Наиболее мотивированную пехоту в мире, к сожалению, мы уже уложили в сырую землю. Их заменили те, кто не уклонился от военкомата, добросовестно пошел на войну. Сейчас большим вопросом остается то, кто заменит уже этих людей. (...) О каких [еще] 200 тысяч мы сегодня говорим? Поэтому вопрос не только в финансовой мотивации», — заявил он.

Лапин добавил, что размер зарплаты добровольцев и мобилизованных на Украине должен дифференцироваться. По его словам, те, кто пошли в армию по повестке, должны получать меньшее денежное довольство.

Ранее стало известно, что по итогам проведенного в ВСУ аудита, украинские власти обнаружил в армии «пропажу» 700 тысяч военнослужащих. По информации журналистов The Washington Post, ни Офис президента, ни главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не могут объяснить, где находятся и чем заняты мобилизованные.

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      Глеб Палехов
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