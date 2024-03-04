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14:32, 4 марта 2024Бывший СССР

Украинские власти обнаружили пропажу 700 тысяч мобилизованных

WP: украинские власти не смогли объяснить пропажу 700 тысяч мобилизованных

Фото: Gleb Garanich / Reuters

По итогам проведенного в Вооруженных силах Украины (ВСУ) аудита, главнокомандующий украинской армией Александр Сырский обнаружил «пропажу» 700 тысяч военнослужащих. Украинские власти не могут объяснить, где находятся и чем заняты мобилизованные, сообщает газета The Washington Post (WP).

«Сырскому было поручено провести ревизию существующих вооруженных сил, чтобы найти больше пригодных к боевым действиям военнослужащих (...). Спустя почти месяц после его повышения никто в военном руководстве или администрации президента так и не объяснил, где находятся эти 700 тысяч человек и чем они занимаются», — говорится в публикации.

Журналисты уверены, что с нехваткой личного состав на фронте связано также отступление украинской армии из Авдеевки.

27 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что продолжение мобилизации отложено до окончания аудита в ВСУ. Обязанность по проведению проверок глава государства возложил на главнокомандующего украинской армией Сырского.

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      Глеб Палехов
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