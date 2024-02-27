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09:39, 27 февраля 2024Бывший СССР

Зеленский назвал условие откладывания мобилизации на Украине

Зеленский: расширение мобилизации будет отложено до проведения аудита в ВСУ

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Расширение мобилизации на Украине будет отложено до проведения аудита в Вооруженных силах страны (ВСУ). Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN.

Зеленский ответил на вопрос о возможном расширении мобилизации на Украине в ближайшее время. По его словам, новая волна мобилизации в стране не будет проводиться до того момента, пока новое руководство ВСУ во главе с главнокомандующим Александром Сырским не проведет аудит войск.

«Нет, мы не говорим об этом до того момента, пока главнокомандующий [Сырский] не проведет аудит», — заявил политик.

Ранее Зеленский заявил, что в ВСУ проводится проверка после ухода из Авдеевки и Крынок. Он также отметил, что последняя проверка проводилась более двух лет назад.

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      Юрий Леонов
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