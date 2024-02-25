Зеленский захотел проверить ВСУ после сдачи Авдеевки

Зеленский заявил об аудите ВСУ на фоне сдачи Сырским Авдеевки и Крынок

Владимир Зеленский заявил, что в Вооруженных силах Украины (ВСУ) проводится проверка. Об этом сообщает РИА Новости.

Он пояснил, что аудит проводится на фоне сдачи главнокомандующим ВСУ Александром Сырским Авдеевки и Крынок. По его словам, это нужно, чтобы сделать выводы о случившемся. «В первую очередь решить вопрос с резервами. Резерв не был нормально подготовлен, это факт, мы должны его признать», — сказал глава государства.

Зеленский также отметил, что последняя проверка проводилась более двух лет назад. «Мы должны понимать, кто находится в кабинетах, какой процент из них был на фронте», — добавил он.

Ранее Зеленский заявил, что потери украинских войск с начала спецоперации России составили 31 тысячу человек. Украинский лидер отметил, что в настоящее время соотношение сил ВСУ и Российской армии составляет «1 к 7». Для изменения ситуации на фронте соотношение сил должно быть «1 к 1,5», убежден он.