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20:11, 25 февраля 2024Бывший СССР

Зеленский оценил потери украинских войск с начала СВО

Владимир Зеленский: с начала СВО потери Украины составили 31 тыс. человек

Фото: LIBKOS / AP

Потери украинских войск с начала спецоперации России составили 31 тысячу человек. Такие данные президент Украины Владимир Зеленский привел в ходе пресс-конференции в Киеве, передает ТАСС.

Информацию о числе раненых в рамках форума «Украина. 2024 год» глава Украины не раскрыл. «Я не скажу, сколько раненых, потому что Россия будет знать, сколько людей ушло с поля боя», — цитирует Зеленского издание РБК. Количество пропавших без вести, по словам украинского президента, нуждается в уточнении. Так, некоторые бойцы, считавшиеся пропавшими без вести, позднее были возвращены на родину при обмене пленными.

Зеленский отметил, что в настоящее время соотношение сил ВСУ и ВС РФ составляет «1 к 7». Для изменения ситуации на фронте соотношение сил должно быть «1 к 1,5», убежден политик.

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Ранее, отвечая на вопрос о привлечении к военной службе уехавших за рубеж, Зеленский оценил численность ВСУ в 880 тысяч человек. Стремление вернуть на Украину граждан мобилизационного возраста он объяснил справедливостью.

Министерство обороны РФ в свою очередь потери России в ходе боев за Авдеевку оценило как минимальные. По подсчетам российского ведомства, потери ВСУ близ Авдеевки за последние два дня операции составили 2,5 тысячи человек.

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      Виктория Клабукова
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