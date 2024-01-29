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10:29, 29 января 2024Бывший СССР

Зеленский раскрыл численность ВСУ

Зеленский сообщил, что в ВСУ служат 880 тысяч человек

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) служат 880 миллионов человек. Численность армии раскрыл Владимир Зеленский в интервью, опубликованном на его YouTube-канале.

«У нас 880 тысяч, у нас миллионная армия», — сообщил Зеленский, отвечая на вопрос о привлечении к военной службе украинцев, уехавших за рубеж.

Украинский лидер объяснил, что Киев хочет вернуть граждан мобилизационного возраста. «Не всем обязательно идти воевать, это вопрос справедливости: люди должны возвращаться на работу и платить налоги на Украине», — сказал он.

Ранее стало известно, что на Украине хотят ввести базовую военную службу для всех граждан от 18 до 25 лет. Депутат Верховной Рады Егор Чернев. Об этом сообщает сайт Верховной Рады рассказал, что она станет заменой срочной службы, которая включает трехмесячное обучение — базовый курс, а также два месяца профессиональной подготовки.

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      Алевтина Запольская
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