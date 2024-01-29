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01:51, 29 января 2024Бывший СССР

На Украине захотели ввести базовую военную службу

На Украине захотели ввести базовую военную службу для всех граждан до 25 лет

Фото: Globallookpress.com

На Украине хотят ввести базовую военную службу для всех граждан от 18 до 25 лет, рассказал народный депутат, глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее (ПА) НАТО Егор Чернев. Об этом сообщает сайт Верховной Рады.

Согласно законопроекту, человек, которому исполнилось 18 лет, сам должен выбрать время, когда он готов пройти такую подготовку. Она станет заменой срочной службы, которая включает трехмесячное обучение — базовый курс, а также два месяца профессиональной подготовки.

«То есть человек сам будет решать, что условно в следующем году или через два года он готов пройти такое обучение», — подчеркнул Чернев. Депутат напомнил, что сейчас срочная служба в армии Украины длится от 12 до 18 месяцев, в зависимости от того, есть у человека высшее образование или нет.

Новый подход, по словам политика, позволит планировать нагрузку на полигоны и центры подготовки. Также такое обучение обеспечит базовую военную подготовку граждан. «Главная идея базовой военной службы состоит в том, что с таким соседом как Российская Федерация все наши граждане должны иметь базовую военную подготовку. В общем, это одно из тех звеньев, которое должно начинаться еще в школе и заканчиваться военной кафедрой в вузах», — отметил депутат.

Ранее подполковник Вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаил Николов заявил, что спасти Украину от поражения в конфликте с Россией может только решение руководства страны мобилизовать с 18 лет всех граждан вне зависимости от пола.

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      Марина Совина
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