Подполковник ВСУ призвал мобилизовать 18-летних женщин

Подполковник ВСУ Николов: от поражения спасет тотальная мобилизация с 18 лет

Спасти Украину от поражения в конфликте с Россией может только решение руководства страны мобилизовать с 18 лет всех граждан вне зависимости от пола. К драконовским мерам Киев призвал подполковник 68-й отдельной егерской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаил Николов в интервью с журналистом Юрием Бутусовым, видео доступно на Youtube.

«Необходимы драконовские методы. Как я это вижу — тотальная мобилизация всего мужского и женского населения с 18 лет. Необязательно это должна быть передовая, это могут быть оборонные какие-то предприятия, тыл, логистика. Можно в какую-то другую обертку обернуть — резервисты, так далее. Но с 18 лет, включая женщин», — считает офицер ВСУ.

Он добавил, что даже в случае, если Украине удастся избежать поражения, стране надо будет решать сложнейшую задачу послевоенного восстановления, а это не удастся без участия всех работоспособных граждан.

24 января на Украине появились сообщения о том, что Министерство обороны Украины якобы внесло в Верховную Раду новую версию законопроекта о мобилизации. Позднее эту информацию опроверг глава оборонного комитета Рады Александр Завитневич.