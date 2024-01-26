Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:02, 26 января 2024Бывший СССР

Подполковник ВСУ призвал мобилизовать 18-летних женщин

Подполковник ВСУ Николов: от поражения спасет тотальная мобилизация с 18 лет

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Спасти Украину от поражения в конфликте с Россией может только решение руководства страны мобилизовать с 18 лет всех граждан вне зависимости от пола. К драконовским мерам Киев призвал подполковник 68-й отдельной егерской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаил Николов в интервью с журналистом Юрием Бутусовым, видео доступно на Youtube.

«Необходимы драконовские методы. Как я это вижу — тотальная мобилизация всего мужского и женского населения с 18 лет. Необязательно это должна быть передовая, это могут быть оборонные какие-то предприятия, тыл, логистика. Можно в какую-то другую обертку обернуть — резервисты, так далее. Но с 18 лет, включая женщин», — считает офицер ВСУ.

Он добавил, что даже в случае, если Украине удастся избежать поражения, стране надо будет решать сложнейшую задачу послевоенного восстановления, а это не удастся без участия всех работоспособных граждан.

24 января на Украине появились сообщения о том, что Министерство обороны Украины якобы внесло в Верховную Раду новую версию законопроекта о мобилизации. Позднее эту информацию опроверг глава оборонного комитета Рады Александр Завитневич.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Украина отказывается продлевать транзит российского газа. В Кремле не знают, как он будет попадать в Европу

      Гоар Аветисян показала внешность после набора веса

      Россиян предложили лишать прав на срок до полутора лет за одно нарушение

      Футболист сборной России назвал необходимую ежемесячную сумму для жизни

      Общественники добились остановки продаж билетов на концерт Лолиты в Чехове

      В списке богатейших людей мира сменился лидер

      Российские военные уничтожили две пусковые установки «чудо-оружия» ВСУ

      Депутатам во Львовской области вручили повестки во время церемонии награждения

      Россиянам перечислили ухудшающие цвет зубов безобидные привычки

      В Минобороны назвали число сдавшихся в плен бойцов ВСУ за неделю

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше