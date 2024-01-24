Стало известно о внесении в Раду новой версии законопроекта о мобилизации

«Цензор»: МО Украины внесло в Раду доработанный законопроект о мобилизации

Министерство обороны (МО) Украины внесло в Верховную Раду новую версию законопроекта о мобилизации. Об этом пишет издание «Цензор» со ссылкой на источники.

«Министерство обороны Украины внесло в Раду доработанный проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы"», — говорится в публикации. По словам собеседника издания, обновленная версия документа будет рассматриваться Радой.

Ранее Владимир Зеленский назвал законопроект о мобилизации «важным, разумным и справедливым». Украинский лидер добавил, что попавший под призыв на фронт гражданин должен знать, куда его направляют и насколько подготовят.