Зеленский назвал закон о мобилизации разумным

Зеленский назвал закон о мобилизации важным, разумным и справедливым

Президент Украины Владимир Зеленский назвал законопроект о мобилизации «важным, разумным и справедливым». Такой комментарий политик дал в интервью британскому телеканалу Channel 4.

По словам Зеленского, мобилизация является «вопросом справедливости», так как служащие в армии нуждаются в замене. «Если не хватает людей натренированных, профессиональных, то надо дать инструмент, чтобы они могли мобилизовать часть общества и подготовить ее», — пояснил президент.

Зеленский добавил, что попавший под мобилизацию гражданин должен знать, куда его направляют и насколько подготовят.

Ранее украинская бизнес-ассоциация выступила против закона о мобилизации. Представители организации считают, что предложенные нормы приведут к увеличению количества «зарплат в конвертах» и неофициальному трудоустройству.