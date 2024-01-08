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19:14, 8 января 2024Бывший СССР

Украинские бизнесмены раскритиковали новый закон о мобилизации

Украинская бизнес-ассоциация выступила против нового закона о мобилизации

Фото: Sergei Chuzavkov / Globallookpress.com

Украинская бизнес-ассоциация выступила против нового закона о мобилизации. Соответствующее заявиление появилось на сайте организации.

По мнению представителей ассоциации, предложенные нормы могут привести к росту количества «зарплат в конвертах» и неофициальному трудоустройству. Кроме того, специалисты предположили, что данные меры поспособствуют к ухудшению условий ведения бизнеса и оттоку иностранных инвестиций. «Бизнес не поддерживает принятие законопроектов в предложенной редакции и предлагает доработать документы. Сообщество готово приобщиться и искренне надеется, что голос бизнеса будет услышан», — гласит текст опубликованного материала.

Также эксперты заявили, что законопроект лишает граждан Украины базовых прав, в том числе на получение паспорта. В связи с этим они полагают, что это скажется на демографии в стране.

Ранее стало известно, что новый закон о мобилизации коснется уехавших из страны украинцев.

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      Мария Винар
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