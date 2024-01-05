Новый закон о мобилизации коснется уехавших в другие страны украинцев

Депутат Рады Чернев: изменение закона о мобилизации коснется уехавших украинцев

Изменение закона о мобилизации коснется будет распространяться в том числе на уехавших из страны украинцев. Об этом заявил зампред комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев. Его слова приводит телеканал «1+1».

Как считает парламентарий, по украинцам, покинувших родину, возникает «больше вопросов, чем ответов».

На фоне обсуждения изменения в законодательстве главком ВСУ Валерий Залужный признал, что армии не хватает солдат, но предлагаемый закон о мобилизации лучше не принимать.