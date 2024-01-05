«Кем мне воевать?» Залужный выступил с эмоциональной речью в Раде и предложил депутатам самим идти на фронт

NV.ua: Залужный призвал депутатов идти на фронт из-за нехватки солдат в ВСУ

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный выступил с эмоциональной речью во время обсуждения закона о мобилизации в Верховной Раде. В ходе выступления он заявил о нехватке солдат в ВСУ, раскритиковав при этом законопроект о мобилизации.

Залужный «жестко не соглашался» с некоторыми предложенными в документе нормами. В частности, главком ВСУ выступил против нормы о привлечении в армию заключенных и судимых. В то же время он признал необходимость пополнения армии и предложил украинским депутатам сами идти на фронт, если они не обеспечат достаточный уровень мобилизации.

Кем мне воевать? Или обращаться к миру и там просить людей, или вы идите сражайтесь, если не обеспечите Валерий Залужный главком ВСУ

Залужный пообещал проводить по 80 дней обучения с каждым мобилизованным. При этом он еще раз призвал «дать ему людей».

В свою очередь, депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который представляет фракцию «Европейская солидарность», заявил в своем Telegram-канале, что Залужный и министр обороны Украины Рустем Умеров назвали усиление мобилизации «объективной составляющей войны». По их мнению, пишет парламентарий, «не будет усиления — некому будет защищать государство».

В законопроекте о мобилизации на Украине нашли противоречие конституции

Ранее уполномоченный парламента по правам человека Дмитрий Лубинец назвал противоречащими конституции страны некоторые положения документа. Омбудсмен рассказал, что законопроект, в частности, запрещает гражданам распоряжаться собственным имуществом. Депутат Алексей Гончаренко в эфире телеканала «Рада» рассказал, что документ «выглядит неуместным». «Я могу сказать, что без значительной доработки за него голосовать невозможно», — добавил он.

В свою очередь, бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука призвал «начхать на права человека» в вопросе мобилизации. Он обвинил местные СМИ в потворстве уклонистам и отметил, что ВСУ испытывают нехватку людей.

Уже начхать на какие-то нормы, нормативы, права человека. Имеешь призывной возраст? Вперед — защищать отчизну Георгий Тука экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины

25 декабря правительство Украины внесло в Верховную Раду законопроект о мобилизации. В соответствии с документом, повестки будут приходить в том числе в электронной форме, и даже уехавшим за границу гражданам. Военнообязанных временно ограничат в правах в случае неявки в военкомат.

В Киеве признали, что мобилизация вызывает сложности для властей

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк признал, что Киеву сложно проводить мобилизацию в ряды ВСУ. Он объяснил это тем, что в стране качество жизни хуже, чем в Европе. Подоляк добавил, что в украинском обществе происходит жесткая дискуссия в отношении вопроса мобилизации, но у властей страны «нет выбора». При этом Подоляк подчеркнул, что она будет продолжаться в любом случае.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, выразил мнение, что украинское руководство попало в ловушку из-за законопроекта по ужесточению мобилизации. По его словам, власти пытались переложить ответственность за призыв граждан в ряды ВСУ Залужного, однако сами оказались в сложной ситуации, получив шквал критики не только со стороны общества, но даже ситуативных партнеров.

19 декабря Владимир Зеленский заявил, что Генштаб ВСУ попросил его мобилизовать еще от 450 тысяч до 500 тысяч человек. Однако 27 декабря главком Валерий Залужный опроверг эти слова, сообщив, что военное командование не делало такого запроса.