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21:48, 4 января 2024Бывший СССР

Залужный призвал депутатов Рады идти на фронт

NV.ua: главком ВСУ Залужный призвал представителей комитета Рады идти на фронт
Валерий Залужный

Валерий Залужный. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный выступил с эмоциональной речью во время обсуждения закона о мобилизации в Верховной Раде. Об этом написало издание NV.ua.

В ходе выступления Залужный призвал представителей комитета Рады идти на фронт и подчеркнул, что ему нужны люди.

«Кем мне воевать? Или обращаться к миру и там просить людей, или вы [депутаты] идите сражайтесь, если не обеспечите», — отметил главком ВСУ.

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк признал, что Киеву сложно проводить мобилизацию в ВСУ. Он объяснил это тем, что в стране качество жизни хуже, чем в Европе.

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      Марина Совина
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