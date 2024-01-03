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23:34, 3 января 2024Бывший СССР

В Киеве признали сложности мобилизации для властей

Подоляк признал, что властям в Киеве сложно проводить мобилизацию в ряды ВСУ
Михаил Подоляк

Михаил Подоляк. Фото: Reuters

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк признал, что Киеву сложно проводить мобилизацию в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявил Подоляк в эфире телеканала «Рада», властям сложно проводить мобилизацию «по понятным причинам, потому что у нас качество жизни не такое, как в Европе».

Он добавил, что в украинском обществе происходит жесткая дискуссия в отношении вопроса мобилизации, но у властей страны «нет выбора». При этом Подоляк подчеркнул, что она будет продолжаться в любом случае.

19 декабря Владимир Зеленский заявил, что Генштаб ВСУ попросил его мобилизовать еще от 450 тысяч до 500 тысяч человек. Однако 27 декабря главком Валерий Залужный опроверг эти слова, сообщив, что военное командование не делало такого запроса.

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      Марина Совина
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