«Командование запроса не делало» Главком ВСУ опроверг слова Зеленского о необходимости мобилизовать 500 тысяч украинцев

Главком ВСУ Залужный: командование запрашивало мобилизацию 500 тысяч украинцев

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный опроверг слова президента страны Владимира Зеленского о том, что Генштаб попросил мобилизовать 500 тысяч человек. По его словам, военное командование не делало подобного запроса.

Военное командование никакого запроса не делало на какие-то там цифры и тому подобное Валерий Залужный главнокомандующий ВСУ

Главком признал, что у ВСУ есть определенные потребности в людях, чтобы покрыть потребности в военнослужащих на фронте и сформировать новые военные части. Конкретные цифры генерал не назвал, отметив, что это государственная тайна.

19 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Генштаб ВСУ попросил его мобилизовать еще от 450 тысяч до 500 тысяч человек. Глава государства объяснил, что пока нет понимания по ротациям и отпускам для действующих военных, чтобы провести запрошенную мобилизацию менее болезненно.

Залужный заявил, что его устроит любой способ пополнения рядов ВСУ

Залужный заявил, что его устроит любой способ пополнения рядов ВСУ, в том числе рассылка электронных повесток.

Мы рады любому способу, который обеспечит нашу потребность в людях. Если вследствие электронных повесток мы их получим, это будет очень хорошо. Если это будет осуществлено каким-то другим образом — тоже очень хорошо Валерий Залужный главнокомандующий ВСУ

По его словам, при этом Генштаб не выступал с предложением о переходе к использованию электронных повесток.

26 декабря правительство Украины внесло в Верховную Раду законопроект о совершенствовании мобилизации и воинского учета. Документом в том числе предусматривается рассылка повесток через электронные кабинеты, которые обязаны будут создать все военнообязанные, а также по электронной почте.

Главком ВСУ заявил, что защищать Украину должны все ее граждане

Валерий Залужный прокомментировал новый законопроект о мобилизации, подчеркнув, что защищать Украину должны все ее граждане.

Этот закон именно для того, чтобы была справедливость. Защищать Украину должны все Валерий Залужный главнокомандующий ВСУ

Военнообязанные граждане Украины будут временно ограничены в правах в случае неявки в военкомат. Среди «временных мер» в законопроекте перечислены запрет на выезд из страны, на проведение операций с движимым и недвижимым имуществом, ограничение на управление автомобилем (или иным видом транспорта) и получение прав, ограничение прав распоряжаться деньгами и ценностями. Также уклонистам будет запрещено подписывать договоры на кредиты, им отменят все льготы и откажут в получении услуг от государства. Нижняя планка возраста для мобилизации снижается с 27 до 25 лет.

Увольнение из ВСУ возможно при определенных условиях

Залужный заявил, что увольнение из рядов ВСУ после трех лет службы возможно при определенных условиях. По словам главнокомандующего, он понимает, что бойцы на фронте находятся в крайне тяжелых условиях, хотелось бы, чтобы люди понимали, сколько им еще необходимо воевать.

Но это возможно только при определенных условиях: если не будет угроз на фронте, и если этих людей будет кем заменить через 36 месяцев Валерий Залужный главнокомандующий ВСУ

24 декабря глава Минобороны Украины Рустем Умеров признал, что демобилизации не будет до конца конфликта с Россией. По его словам, власти работают над данным вопросом и юридически, и законодательно, и технически.

Залужный раскритиковал работу военкоматов

Залужный раскритиковал работу украинских территориальных центров комплектования (ТЦК), так на Украине называются военкоматы. Он отметил, что при отсутствии проблем вопросы законопроекта о мобилизации не обсуждались бы.

Что касается работы ТЦК, то состоянием на сегодняшний день, скажем честно, я работой их недоволен, если бы я был ею доволен, мы бы не обсуждали вопросы законопроекта Валерий Залужный главнокомандующий ВСУ

Главком добавил, что в настоящее время продолжается работа по смене руководства военкоматов.

Ранее представитель ВСУ Мирослав Гай рассказал, что военкоматы Украины не учитывают гражданские специальности призывников. Из-за этого нужные в войсках специалисты оказываются в обычной пехоте.