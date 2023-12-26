Залужного порадовал новый способ пополнения рядов ВСУ

Главком Залужный поприветствовал пополнение ВСУ с помощью электронных повесток

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный поприветствовал пополнение армии с помощью электронных повесток. Его цитирует издание «Украинская правда».

«Мы рады любому способу, который обеспечит нашу потребность в людях. Если в результате электронных повесток мы их получим, это будет очень хорошо. Если это будет осуществлено каким-то другим образом, также это очень хорошо», — порадовался он. По словам Залужного, Генеральный штаб и ВСУ в этом вопросе находятся в роли «потребителей».

Ранее главком призвал всех защищать Украину. Он подчеркивал, что закон о мобилизации создан, чтобы была справедливость. Пригодность к службе должна определять врачебная комиссия, а не инвалидность, отмечал Залужный. Главком ВСУ также призвал избавиться от категории ограниченной годности, а решение о мобилизации в каждом случае принимать индивидуально.