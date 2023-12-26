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16:36, 26 декабря 2023Бывший СССР

Залужный прокомментировал планы лишить инвалидов отсрочки от мобилизации

Главком ВСУ Залужный: ограниченно годных при мобилизации быть не может

Фото: Eugen Kotenko / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Определять пригодность к военной службе в Вооруженных силах Украины (ВСУ) должна не инвалидность, а решение военно-врачебной комиссии. Об этом в прямом эфире телеканала «Мы — Украина» заявил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, сообщает издание «Страна.ua».

По мнению главкома, необходимо в принципе избавиться от категории ограниченной годности, а решение о мобилизации в каждом случае принимать индивидуально. «Когда мы дадим ответы себе на эти вопросы — годен или негоден — мы поймем, есть нам смысл дальше оперировать такими понятиями как инвалид II и III группы», — заявил Залужный.

В Генштабе уверяют, что при пополнении рядов ВСУ, будут судить о способности человека воевать по реальным физическим показателям, но для этого в законодательстве должно остаться только две правовые категории: «годен» и «негоден».

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5 декабря 2023

25 декабря украинский кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект о совершенствовании мобилизации и воинского учета, в соответствии с которым инвалидность III степени перестанет быть основанием для получения отсрочки. Если в парламенте проголосуют «за», на фронт смогут призывать людей с одним глазом, легким, почкой, а также карликов и людей без стопы, кисти или мочевого пузыря.

Ранее Залужный заявил, что в ВСУ не просили призывать на службу полмиллиона украинцев. Он подчеркнул, что командование не наделено правом законодательной инициативы, однако признался, что запрос по мобилизации все же был сформулирован.

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      Глеб Палехов
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