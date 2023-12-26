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10:47, 26 декабря 2023Бывший СССР

На Украине захотели мобилизовать одноглазых и карликов

Украинский законопроект о мобилизации позволит призвать на фронт карликов

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Внесенный правительством Украины в Верховную Раду законопроект о совершенствовании мобилизации и воинского учета позволит мобилизовать инвалидов третьей группы. Об этом со ссылкой на текст документа сообщает украинское издание «Страна.ua».

Согласно списку заболеваний, в соответствии с которым человеку присваивается эта группа инвалидности, на фронт смогут призывать людей с одним глазом, легким, почкой, а также карликов и людей без стопы, кисти или мочевого пузыря. Кроме того, под мобилизацию могут попасть кастрированные мужчины и люди с неоперабельным дефектом челюсти, при котором они не способны нормально пережевывать пищу и теряют вес.

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      Алевтина Запольская
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