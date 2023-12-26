В Раду внесли законопроект о совершенствовании мобилизации и воинского учета. Как он ограничивает права украинцев?

В Верховную Раду Украины внесли законопроект о совершенствовании мобилизации

Правительство Украины внесло в Верховную Раду законопроект о совершенствовании мобилизации и воинского учета, текст документа пока не опубликован. Карточка законопроекта появилась на сайте украинского парламента.

Военнообязанные граждане Украины будут временно ограничены в правах в случае неявки в военкомат (ТЦК — территориальный центр комплектации). Среди «временных мер» в документе перечислены запрет на выезд из страны, на проведение операций с движимым и недвижимым имуществом, ограничение на управление автомобилем (или иным видом транспорта) и получение прав, ограничение прав распоряжаться деньгами и ценностями. Также уклонистам будет запрещено подписывать договоры на кредиты, им отменят все льготы и откажут в получении услуг от государства.

Согласно документу, все эти меры будут сняты, как только поступит сообщение от руководителя ТЦК.

На органы власти и граждан возложат новые полномочия и обязанности

Нижняя планка возраста для мобилизации снижается с 27 до 25 лет. При этом солдаты-срочники, которые были призваны на службу до момента объявления военного положения, будут демобилизованы.

Все военнообязанные должны в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения прибыть в ТЦК, независимо от получения повестки. Среди уважительных причин для неприбытия — препятствия стихийного характера, болезнь гражданина и смерть близкого родственника или близких родственников жены.

Теперь украинские граждане будут должны регистрироваться в электронном кабинете призывника, военнообязанного, резервиста, проходить медосмотр, являться по вызову в ТЦК в сроки и место, указанное в повестке. Во время мобилизации все граждане Украины независимо от пола с 18 до 60 лет должны иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их ТЦК.

На местные органы власти возложили полномочия обеспечивать организацию призыва граждан и их прибытия на сборные пункты, доводить до их сведения распоряжение глав военных администраций и руководства ТЦК о проведении мобилизации и вызове военнообязанных в ТЦК. Местные госадминистрации получат новое полномочие — оповещать и обеспечивать прибытие граждан на сборные пункты и в военные части, аналогичная обязанность возложена на предприятия и организации.

Мужчинам призывного возраста, которые находятся за границей, будут делать паспорта только по предъявлении военно-учетных документов. Это касается как внутренних, так и загранпаспортов.

В документе предусмотрен ряд положений по отсрочке

Отсрочка по призыву во время мобилизации на Украине не будет касаться инвалидов третьей группы. Отсрочка будет предусмотрена для женщин в декрете до трехлетнего возраста ребенка или если ребенок нуждается в уходе до шести лет, а также для беременных.

Отсрочка также предусмотрена для студентов только дневной или дуальной формы обучения, получающих уровень образования выше, чем предыдущий уровень по тому же направлению, а также докторантам. Педагогические работники и научные сотрудники получат отсрочку, только если они работают на полную ставку.

Депутаты Верховной Рады всех прошлых созывов подлежат мобилизации, отсрочка будет предоставляться только действующим парламентариям. По новым правилам бронь будет предоставлена только чиновникам категории «А», а для категорий «Б» и «В» — только до 50 процентов от общего количества военнообязаных.

Вводится базовая военная служба для всех украинцев младше 25 лет

Законопроектом предусматривается введение базовой военной службы для всех граждан Украины младше 25 лет. От ее прохождения будут освобождены инвалиды, те, кто уже прошли военную подготовку, а также лица, прошедшие военную подготовку до получения гражданства Украины. Срок прохождения базовой военной службы устанавливается на срок до пяти месяцев.

При этом все уже признанные ограниченно пригодными к военной службе украинцы по новому законопроекту будут обязаны еще раз пройти медкомиссию.

Законопроект содержит положения об электронных повестках и уточнении данных

Документом предусматривается рассылка повесток через электронные кабинеты, которые обязаны будут создать все военнообязанные, а также по электронной почте. Однако не ясно, откуда военкоматы возьмут данные электронной почты, если военнообязанные не зарегистрируются сами в электронном кабинете.

Если гражданин находится за границей, то он должен уточнить свои данные через официальный электронный адрес или на официальный номер телефона, указанных на официальном сайте ТЦК и социальной поддержки по месту пребывания на воинском учете.

Власти ужесточат ответственность за нарушение правил мобилизации

Кроме того, кабмин Украины внес в Раду еще один законопроект, которым ужесточается ответственность за нарушение правил мобилизации. За нарушение законодательства о военной обязанности предусмотрен штраф в размере от 34 до 85 тысяч гривен, в условиях особого периода — от 153 до 204 тысяч гривен.

За отказ от прохождения военно-лечебной комиссии планируется лишать свободы на срок от 3 до 5 лет.

Также законопроект по мобилизации содержит норму, которая может означать блокировку банковских счетов тех, кто не будет соблюдать нормы о воинском учете. Пункт 1 статьи 20 гласит, что к этим военнообязанным помимо всего прочего может быть применена норма в виде «ограничения права на использование и распоряжение средствами и и прочими ценностями».

ВСУ просят призвать еще 500 тысяч военнослужащих

25 декабря глава фракции партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия сообщил, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) внесло запрос о призыве на фронт еще 500 тысяч военных. При этом действующий украинский генерал Дмитрий Марченко объяснял, что добровольцы для армии республики закончились и провести мобилизацию будет физически невозможно.

24 декабря глава Минобороны Украины Рустем Умеров признал, что демобилизации не будет до конца конфликта с Россией. По его словам, власти работают над данным вопросом и юридически, и законодательно, и технически.

