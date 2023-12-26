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00:50, 26 декабря 2023Бывший СССР

Новый законопроект о мобилизации ограничит права военнообязанных украинцев

Законопроект о мобилизации: украинцев ограничат в правах из-за неявки в ТЦК

Фото: Vyacheslav Maevskiy / Global Look Press

Военнообязанные граждане Украины будут временно ограничены в правах в случае неявки в военкомат (ТЦК — территориальный центр комплектации). Это следует из текста законопроекта о мобилизации в республике, который внес Кабмин, его опубликовали на сайте Верховной Рады.

Среди «временных мер» в документе указаны запрет на выезд из страны, на проведение операций с движимым и недвижимым имуществом, ограничение на управление автомобилем (или иным видом транспорта) и получение прав, ограничение прав распоряжаться деньгами и ценностями. Также уклонистам нельзя будет подписывать договоры на кредиты, им отменят все льготы и откажут в получении услуг от государства.

Согласно законопроекту, все эти меры будут сняты, как только поступит сообщение от руководителя ТЦК.

Ранее сообщалось, что командование ВСУ запросило призвать на фронт еще 500 тысяч военнослужащих. Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что в случае новой мобилизации граждане откажутся идти воевать за президента республики Владимира Зеленского.

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      Александра Синицына
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