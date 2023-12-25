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15:06, 25 декабря 2023Бывший СССР

Командование ВСУ запросило мобилизацию еще 500 тысяч военных

Арахамия: командование ВСУ запросило мобилизацию еще 500 тысяч военных

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) внесло запрос о призыве на фронт еще 500 тысяч военных. Об этом сообщил глава фракции партии Зеленского «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия в своем Telegram-канале.

Он также рассказал, что в понедельник, 25 декабря, Кабмин должен был внести законопроект о мобилизации, однако этого не произошло. По словам депутата, правительство еще не завершило свою часть работы над документом.

«Парламент ожидает готовый документ, который можно будет обсуждать на комитете. Военные нуждаются в решении своих проблем. Общество хочет услышать ответы на все чувствительные вопросы», — заявил Арахамия.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Вадим Ивченко заявил, что уехавших за рубеж украинцев могут лишить права на консульские и банковские услуги.

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      Александр Курбатов
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