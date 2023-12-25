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13:26, 25 декабря 2023Бывший СССР

В Верховной Раде назвали новые ограничения для уехавших за рубеж украинцев

Депутат Ивченко: уехавших за рубеж украинцев лишат услуг консульств и банков

Фото: Sean Gallup / Getty Images

В Верховной Раде Украины рассматривают возможность лишить услуг консульств и банков уехавших за рубеж граждан, не вставших на воинский учет. Новые ограничения для уклонистов назвал депутат Рады Вадим Ивченко, его слова приводит Telegram-канал «Политика Страны».

По словам парламентария, украинцы не смогут заменить в консульствах паспорт или оформить доверенность для продажи или дарения жилья. Кроме того, могут быть заблокированы банковские карты уклоняющихся от призыва.

Представить законопроект о мобилизации граждан, находящихся за рубежом, планируют уже в январе 2024 года. По словам Ивченко, нахождение за рубежом военнообязанных граждан страны станет преступлением.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что республика начнет рассылать повестки в электронном виде. Он подчеркнул, что электронные оповещения будут приходить как украинцам, находящимся в стране, так и тем, кто уехал за рубеж.

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      Александр Курбатов
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