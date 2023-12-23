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19:44, 23 декабря 2023Бывший СССР

На Украине начнут рассылать электронные повестки. Они будут приходить даже уехавшим за рубеж

Глава Минобороны Умеров заявил о планах рассылать электронные повестки

Фото: Marko Djurica / Reuters

Министерство обороны Украины начнет рассылать электронные повестки. Об этом заявил глава ведомства Рустем Умеров, добавив, что сейчас ведется работа над техническим решением вопроса.

Министр отметил, что электронные оповещения будут приходить как украинцам, находящимся в стране, так и тем, кто уехал за рубеж.

Если мы уже примем решение по категориям, приглашение пошлем всем

Рустем Умеровглава Минобороны Украины

За неявку по электронной повестке будет грозить наказание

Глава Минобороны пока что не уточнил, через какой сервис будут высылаться повестки. Например, на Украине есть сервис государственных услуг «Дия». Также электронные приглашения могут быть высланы через почту.

При этом, согласно еще не принятому законопроекту, после отправки повестка будет автоматически считаться полученной. За неявку в военкомат украинцам призывного возраста будет грозить уголовное наказание.

Фото: Marko Djurica / Reuters

Предложение по мобилизации граждан Украины за границей представят в январе. По словам депутата Верховной Рады Украины Вадима Ивченко, нахождение за рубежом военнообязанных граждан страны станет преступлением.

На Украине захотели отлавливать уехавших мужчин призывного возраста

Ранее Рустем Умеров заявил в интервью газете Bild, что Киев намерен в 2024 году мобилизовать украинцев, уехавших за границу. Позже министерство обороны страны опровергло эти планы, заявив, что журналисты неправильно интерпретировали слова министра.

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Тем временем в Эстонии сообщили о готовности заняться поиском и возвращением украинских беженцев на родину для мобилизации. Министр внутренних дел республики Лаури Ляэнеметс подчеркнул, что в стране следят за приезжими: знают, где они находятся и чем занимаются.

В свою очередь власти Германии отказались выдавать Киеву уехавших из страны украинцев для мобилизации. Об этом заявил федеральный министр юстиции Марко Бушман. По его словам, Германия не будет вынуждать людей проходить процедуру призыва в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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      Варвара Кошечкина
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