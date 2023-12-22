В Германии ответили на запрос о выдаче для мобилизации уехавших украинцев

В Германии отказались выдавать Киеву беглых украинцев для мобилизации

Власти Германии отказались выдавать Киеву уехавших из страны украинцев для мобилизации. Об этом заявил федеральный министр юстиции Марко Бушман, которого цитирует издание Tagesspiegel. По его словам, Германия не будет вынуждать людей проходить процедуру призыва в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Мы пытаемся добиться того, чтобы больше людей с Украины трудоустроилось», — пояснил Бушман, заверив, что украинская мобилизация не коснется проживающий на территории Германии.

Немецкое издание отмечает, что сейчас в Киеве ищут способы привлечь как можно больше солдат для службы в ВСУ. На данный момент речь идет о мобилизации около 500 тысяч человек.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о просьбе Генштаба украинской армии мобилизовать еще 450–500 тысяч человек. По оценке президента, эта процедура дополнительно обойдется в 500 миллиардов гривен (свыше 1,2 триллиона рублей).

