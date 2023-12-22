Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:20, 22 декабря 2023Мир

В Германии ответили на запрос о выдаче для мобилизации уехавших украинцев

В Германии отказались выдавать Киеву беглых украинцев для мобилизации

Фото: Sarah Silbiger / Pool / Reuters

Власти Германии отказались выдавать Киеву уехавших из страны украинцев для мобилизации. Об этом заявил федеральный министр юстиции Марко Бушман, которого цитирует издание Tagesspiegel. По его словам, Германия не будет вынуждать людей проходить процедуру призыва в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Мы пытаемся добиться того, чтобы больше людей с Украины трудоустроилось», — пояснил Бушман, заверив, что украинская мобилизация не коснется проживающий на территории Германии.

Немецкое издание отмечает, что сейчас в Киеве ищут способы привлечь как можно больше солдат для службы в ВСУ. На данный момент речь идет о мобилизации около 500 тысяч человек.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о просьбе Генштаба украинской армии мобилизовать еще 450–500 тысяч человек. По оценке президента, эта процедура дополнительно обойдется в 500 миллиардов гривен (свыше 1,2 триллиона рублей).

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Алимпиева
      Комментарии отключены
      Последние новости

      У россиян начали изымать загранпаспорта на границе. Опечатки стали законным поводом для этого

      Четверть миллиарда ПК устареют к 2025 году

      Россиянин подрался с канадцем в матче НХЛ

      Россиян захотели начать пускать в поезда по QR-коду

      В украинском регионе после ночного удара загорелся объект инфраструктуры

      Российский экс-чиновник взял взятку и был оштрафован в сорокакратном размере

      Полковник рассказал об антидроновой системе России

      В Одесской области зернохранилище получило повреждения

      Психолог предупредила об опасной причине чрезмерного дружелюбия

      «Танцующие» лоси на российском поле попали на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости